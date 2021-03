Eolie, 17 positivi. Circa 70 persone in quarantena precauzionale

di Luana Spanò – Salgono a 17 i positivi a Lipari, per uno di loro è stato necessario il ricovero; positivo anche uno studente.

Per domani, venerdì 19 marzo, il dirigente scolastico Tommasa Basile, dell’I.I.S. Conti Vainicher, in via cautelativa ha disposto la sospensione di ogni attività in presenza. Verranno sanificati tutti gli ambienti scolastici. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in DAD in attesa che si concluda l’indagine epidemiologica. I compagni di classe del ragazzo saranno sottoposti a tampone molecolare domani.

Attualmente a Lipari restano in isolamento precauzionale in attesa di tampone 32 persone.

Nessun contagio a Filicudi, seppur sono in corso le indagini epidemiologiche.

A Stromboli nessun positivo, ma restano in isolamento 35 persone per un contatto con un positivo.

In quarantena precauzionale anche 2 persone sull’isola di Vulcano.

