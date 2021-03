In occasione della prima Giornata Nazionale in memoria delle Vittime della pandemia da Coronavirus, il Comune di Lipari ha aderito all’invito dell’ANCI esponendo per tutta la giornata di oggi – 18 marzo 2021 – bandiere a mezz’asta e partecipando al minuto di silenzio alle ore 11:00 in segno di lutto e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari che da ormai oltre un anno sono impegnati nella lotta contro il Covid.

