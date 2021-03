21 marzo: Giornata Mondiale per la Sindrome di Down

Oggi, 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale per la Sindrome di Down l’Assessorato alle Politiche Sociali e del Volontariato del Comune di Messina esprime sincera gratitudine a tutte quelle realtà locali che quotidianamente sono impegnate a diffondere nel nostro territorio una maggiore consapevolezza e conoscenza di questa sindrome, al fine di creare una nuova cultura della diversità e promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone che affette dalla Sindrome di Down.

In questo particolare periodo pandemico, come testimonia una recente indagine internazionale pubblicata su EClinicalMedicine, la giornata assume una importanza ancora maggiore in quanto i soggetti con sindrome di Down sono a maggior rischio di complicanze e di mortalità proprio per Covid-19, anche in giovane età; mentre sopra i 40 anni il loro rischio di mortalità risulta almeno il triplo rispetto alla popolazione generale.

L’augurio è quello di incentivare la collaborazione, anche istituzionale, nelle forme più idonee, per garantire le condizioni e i presupposti essenziali che permettano una sempre maggiore inclusione, integrazione e partecipazione delle persone con sindrome di Down alla vita della comunità cittadi.

