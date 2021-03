Libera a Messina, si è svolta la Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti di mafia

di Michele Bruno – Oggi è la XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, indetta da Libera contro le mafie e da Avviso pubblico ogni anno il 21 Marzo.

A Messina, nonostante la pioggia e nel rispetto delle restrizioni Covid, che hanno costretto a ridurre il numero dei presenti, si è svolta una cerimonia a Piazza Unione Europea.

All’evento sono stati invitati ed hanno partecipato rappresentanze dei familiari delle vittime, del Mondo della cultura e dell’arte, al centro quest’anno dell’attenzione di Libera (ad esempio molti attori teatrali), e rappresentanti delle istituzioni, come il nuovo Prefetto Cosima Di Stani, Il Magnifico Rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea e l’Assessore Massimiliano Minutoli, venuto per un saluto, in rappresentanza della Giunta De Luca.

Una discreta partecipazione, nonostante le premesse sfavorevoli, con il rispetto rigoroso del distanziamento sociale.

Sono stati letti i nomi delle vittime innocenti, come di consueto, molti di questi dagli attori e dagli artisti, oltre ai familiari. Gli attori hanno anche letto dei monologhi recitati, dedicati alle vittime di mafia.

Abbiamo intervistato per un bilancio della giornata Tiziana Tracuzzi, referente del Presidio di Messina:

