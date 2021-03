Tragedia a scuola: vola giù dal secondo piano una studentessa

E’ volata dalla finestra dei bagni del liceo che frequentava a Sant’Agata Militello. Una studentessa del primo anno dello “Sciascia-Fermi” intorno alle 11 di questa mattina, si è schiantata al suolo dal secondo piano dell’edificio, riportanto gravi ferite.

Trasferita in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina, si trova ricoverata in prognosi riservata. Numerose le fratture riportate, ma stante le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello, guidato dal dirigente Gaetano Di Mauro: al vaglio tutte le ipotesi, dall’incidente al gesto volontario.

