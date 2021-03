Lipari, aumentano le misure restrittive. Sono 33 i positivi

di Luana Spanò – Chiuse tutte le scuole, di ogni grado, del Comune di Lipari, fino al 31 marzo. Chiusi parchi giochi e centri sportivi. “La scuola non si chiude mai a cuor leggero soprattutto considerando i danni che questo sta comportando per i nostri ragazzi – afferma il sindaco Marco Giorgianni, in diretta Facebook”. .

I positivi accertati attualmente sono 33. Preoccupante il numero delle indagini epidemiologiche in corso che potrebbero di molto aumentare il numero delle persone in isolamento precauzionale che al momento sono 44.

Con un decreto, organizzata in via sostitutiva, per conto dell’ASP, la raccolta rifiuti per i positivi. Che ricordiamo non va differenziata.

Domani tamponi su base volontaria a Stromboli: “Voglio placare la polemica, gli screening sulla popolazione erano stati solo rimandati – afferma il sindaco – è stata data precedenza all’indagine epidemiologa in corso. Affrontiamo le preoccupazione con serenità”.

