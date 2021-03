Covid. Sicilia, resta alto numero nuovi casi

Resta ancora alto il numero dei nuovi positivi al Covid 19 che nelle ultime 24 ore è stato di 892 su 27.892 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,1%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.535. Il numero degli attuali positivi è di 16.403 con 409 casi in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 461. Negli ospedali i ricoverati sono 920, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, tre in più. Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 346, Catania 201, Messina 30, Siracusa 40, Trapani 47, Ragusa 56, Caltanissetta 61, Agrigento 91, Enna 20.

Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, relativi alla settimana 15 marzo-21 marzo sono 13 le regioni in cui si registra un Rt sopra 1. La Sicilia è appena sotto il valore di soglia 1, con 0,99.

Proseguono intanto le vaccinazioni nell’isola con maggiori controlli nei vari hub e domani in Sicilia arriverà il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo che farà una visita ai centri di Messina e Catania. E proprio nel capoluogo etneo il commissario Covid Pino Liberti ha annunciato che l’accesso nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena sarà consentito soltanto a chi deve ricevere la somministrazione nella fascia oraria prevista: gli altri saranno invitati a tornare quando scatterà il loro turno.

