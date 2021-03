Amam: Trovato nuovo Direttore Generale; Ruello nel Cda

di Michele Bruno – E’ stato eletto il nuovo Direttore Generale di Amam dopo le dimissioni di Salvo Puccio.

Sarà Santi Trovato, attualmente Commissario della Città Metropolitana di Messina. Nominato assieme a lui anche un nuovo membro del Consiglio d’Amministrazione, Salvatore Ruello, che fu consigliere comunale in quota Udc per alcuni mesi in passato.

Trovato avrà un incarico triennale, ulteriormente rinnovabile.

Il Cda e i vertici sono adesso al completo. Restano in carica la Presidente Loredana Bonasera e il Vice Presidente Roberto Cicala, Presidente anche di Patrimonio Messina.

La nomina di Trovato è stata deliberata oggi dall’Assemblea dei Soci della partecipata, dopo l’avviso pubblico bandito lo scorso 5 gennaio.

