Caso Tringali, Sorbello chiede accesso agli atti all’Istituto Antonello

Sul caso della festa in classe per l’Assessore Laura Tringali, all’Istituto Antonello, di cui è Dirigente Scolastico, e a seguito delle polemiche politiche createsi e della querela da parte di Tringali al consigliere comunale Salvatore Sorbello, quest’ultimo ha scritto ieri una nota, in cui si parla di dichirazioni che sarebbero state rilasciate da Tringali nei suoi confronti:

“Appresa la notizia delle affermazioni formulate dalla Prof.ssa Tringali, così come riportate dall’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud in data odierna (26.3.21) dal titolo ‘La coda velenosa del caso Tringali Querele e non solo’, che sarebbero state formulate in un documento prodotto in occasione del consiglio di istituto della Scuola Antonello, ho già conferito mandato al mio difensore, Avv. Andrea Caristi, del Foro di Messina, al fine di inoltrare formale istanza di accesso agli atti del predetto documento nonché del verbale della seduta del consiglio di istituto posto che, per come riferisce il quotidiano, la Tringali avrebbe cercato di indurre la scuola ad agire nei confronti del sottoscritto, con l’opposizione di alcuni docenti che, invece, avrebbero correttamente ritenuto le mie critiche come rivolte al solo dirigente ed assessore ed a tutela, anzi, della scuola”.

“Preciso, infatti – ha chiarito – che tutta l’attività di questo Consigliere volta a fare chiarezza sul discusso episodio che ha interessato la Tringali ha sempre avuto il chiaro ed evidente fine, al contrario, di tutelare l’istituzione scolastica ed i ragazzi”.

“Mi riservo, in ogni caso, ogni opportuna azione legale a tutela della mia onorabilità e della correttezza istituzionale del mio operato, con ciò sicuro di tutelare anche il diritto dei ragazzi ad essere rappresentati nella sede Comunale” ha concluso.

