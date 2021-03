Galati, Antonio De Luca “stanziato un milione per la costa” e il Sindaco lo attacca

di Michele Bruno – Arrivano dei fondi per far partire l’inizio dei lavori per Galati Marina, a darne la notizia Γ¨ l’On. Antonio De Luca, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana in quota Movimento 5 Stelle.

“Approvato un mio articolo che stanzia 𝟭 π— π—œπ—Ÿπ—œπ—’π—‘π—˜ π——π—œ π—˜π—¨π—₯𝗒, per completare i lavori di π—šπ—”π—Ÿπ—”π—§π—œ 𝗠𝗔π—₯π—œπ—‘π—” π—˜ 𝗦𝗔𝗑𝗧𝗔 𝗠𝗔π—₯π—šπ—›π—˜π—₯π—œπ—§π—”!

Dedico il risultato ai tanti abitanti e operatori commerciali del borgo, ed al comitato Salviamo Galati Marina – Comitato che da tempo combatte questa importante battaglia.

Adesso si faccia in fretta e si impianti immediatamente il cantiere, perchΓ© il mare non concede pause e presto ci saranno le nuove mareggiate a minacciare Galati e i suoi abitanti”.

Mentre accade ciΓ², i lavori a Galati non sono mai partiti. Nonostante l’On. Elvira Amata lo scorso 12 Febbraio facesse sapere che il progetto fosse stato approvato e fosse tutto pronto, mancava soltanto il parere della Soprintendenza del mare. Dovrebbe essere tutto pronto, invece dopo piΓΉ di un mese ancora tutto fermo. La gara d’appalto era stata completata ad Agosto 2020, l’assegnazione alla ditta Vitruvio Scarl Srl a Novembre. Un tempo enorme per gli abitanti.

E stava per esserci anche la beffa, come si vede in questo post del Comitato Salviamo Galati Marina. Mancava un milione che avrebbe potuto far fermare e fallire l’iter per i lavori. Somme che sono arrivate ieri con l’intervento di Antonio De Luca.Β

Promesse non mantenute anche quelle del SindacoΒ di Messina, Cateno De Luca (qui un post del Comitato che raccoglie tutte le promesse), che oggi tira fuori degli audio, durante la sua diretta Facebook mattutina, che proverebbero che i soldi stanziati dall’Assemblea Regionale non bastino, anzi rallentino l’iter (qui la diretta di De Luca). In questi anni il Sindaco ha piΓΉ volte promesso l’imminente partenza dei lavori, salvo essere costantemente smentito dai fatti.

Nel frattempo che le beghe della politica vanno avanti, e Regione e Comune continuano a rendersi responsabili di inerzia e ritardi, il forte vento e il mare mosso di questo inverno avrebbero potuto indurre mareggiate che avrebbero ancora una volta messo a rischio la vita dei galatoti. Il Fato favorevole ha voluto che le cose tutto sommato non siano finite peggio di ciΓ² che sono. Ormai gran parte della spiaggia e molte delle proprietΓ private dei galatoti sono state risucchiate dal mare.

Solo i lavori potrebbero restituire dignitΓ al villaggio e ai suoi cittadini.

