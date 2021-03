Traffico in tilt, il Cas ringrazia per la pazienza e dichiara di aver avvisato chi di competenza

Questa mattina a causa della chiusura dello svincolo di Tremestieri per effettuare le prove di carico sul viadotto del tratto autostradale Tremestieri – San Filippo si sono creati notevoli disagi in tutta la viabilità della zona sud, con l’aggravante secondo l’Amministrazione comunale e della Città Metropolitana “che nessun tempestivo preavviso era stato dato affinché si potessero prendere i giusti provvedimenti.”

In serata è arrivata una nota del consorzio, che di fatto smentisce quanto dichiarato dal Comune e dalla Città Metropolitana dichiarando “di aver regolarmente provveduto a inviare per tempo tutte le comunicazioni istituzionali preventive di prassi per l’intervento odierno, per altro concordato con gli uffici dell’amministrazione della Città Metropolitana di Messina”.

L’amministrazione di Autostrade Siciliane, inoltre “coglie l’occasione per esprimere tutto il proprio ringraziamento verso la cittadinanza che oggi con pazienza ha dovuto farsi carico dei conseguenti disagi viari.”

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane sul altri ponti e viadotti, per scongiurare ogni allarme sollevato sulle strutture autostradali.

Relativamente alle prove di oggi Autostrade Siciliane comunica che “sono stati registrati i primi risultati confortanti: le strutture portanti hanno reagito positivamente ai carichi, mostrando un comportamento elastico nella norma che lascia escludere qualunque ipotesi di pericolo di dissesto o crollo. Verranno comunque programmati nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla demolizione e ricostruzione di una nuova soletta in cemento armato, deteriorata dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla sede stradale di proprietà della Città Metropolitana di Messina.”

