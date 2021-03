Covid, in Sicilia positivo lo 0,26% degli studenti. A Messina lo 0,19%

di Luana Spanò – L’Ufficio Scolastico Regionale prosegue la rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid19, al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane. Continua inoltre la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in Sicilia per il personale scolastico.

Attualmente risultano essere stati vaccinati 68.4301 unità di personale scolastico.

Secondo i dati analizzati dall’ufficio scolastico regionale della Sicilia, al 22 marzo, su 674.524 alunni di 798 scuole siciliane (il 96%) gli alunni positivi al Covid erano 1.774 lo 0,26%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 – fino al I grado – si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,25% del 22 marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 17 alunni positivi in meno per l’infanzia (-8%), a 376 per la primaria (-41%) e a 505 per il I grado (-55%).

Per le scuole del II ciclo si riscontra un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,28%

Per il personale docente dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,42% e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,31% per il personale ATA.

La situazione si riflette anche nelle scuole della provincia di Messina. Al 22 marzo 2021 sulla base delle risposte trasmesse dal 92% delle scuole, su 73370 alunni risultano essere contagiati 137, l’0,19%. Di questi 53 fanno parte della scuola di secondo grado, 42 della scuola di primo grado, 30 della scuola primaria e 12 della scuola dell’infanzia.

