Sicilia “evitare la zona rossa”: arresti per dati Covid falsati

“Dati falsati su decine di tamponi per evitare che la Sicilia diventasse zona rossa”. Il gip di Trapani parla di “disegno politico scellerato”.

Sarebbero stati alterati i dati sulla pandemia diretto all’Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus – secondo gli inquirenti “con positivi e decessi spalmati nel tempo per evitare ulteriori misure restrittive”. Con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Le accuse sono: falso materiale e ideologico

Indagato anche l’assessore regionale alla Sanità della Sicilia, Ruggero Razza. Risultano indagati anche il vice capo di gabinetto dell’assessorato, Ferdinando Croce, e il dirigente Mario Palermo.

Ai domiciliari la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato Emilio Madonia.

