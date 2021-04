Approvazione Rimodulazione del Piano di Riequilibrio: nota del Presidente del Consiglio Comunale Cardile

“E’ con grande soddisfazione – spiega in una nota il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile – che questa Presidenza apprende la notizia che la Commissione Ministeriale ha approvato la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio adottato dal Consiglio Comunale il 23/11/2018. Un lavoro estenuante della Giunta, degli Uffici e del Consiglio Comunale, che ci ha visti impegnati per giorni a discutere circa trenta delibere, oltre quella di rimodulazione del Piano di Riequilibrio. E’ ancora vivo il ricordo della notte del 23 novembre in cui, a qualche minuto della mezzanotte (termine ultimo per l’inoltro dei documenti), il Segretario Generale, con i dipendenti dell’Ufficio Affari di Consiglio, ha trasmesso la delibera di Rimodulazione del Piano di Riequilibrio. Da allora il lavoro all’interno di Palazzo Zanca non si è comunque fermato e l’adozione da parte del Consiglio Comunale di oltre un migliaio di debiti fuori bilancio ha consentito di abbattere notevolmente la massa debitoria a vantaggio del piano di riequilibrio e quindi della sua approvazione da parte del Ministero. Un fondamentale passo avanti quindi è stato fatto – conclude il Presidente Cardile – sul progetto di risanamento economico finanziario dell’Ente che tuttora impegna il Consiglio Comunale su centinaia di proposte di Delibere di Riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio”.