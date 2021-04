Stava attraversando le strisce pedonali, quando è stato travolto da uno scooter. E’ accaduto poco dopo le 13 di oggi in via Garibaldi, in direzione di marcia nord.

Il mezzo a due ruote, guidato da una donna, ha centrato l’uomo all’altezza della banca Monte dei Paschi.

Sul posto la sezione infortunistica della Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi. L’impatto ha fatto anche cadere la donna alla guida dello scooter. Entrambi sono stati portati via in ambulanza.

