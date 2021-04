SP180 Porticello, da oggi chiusa per rimozione nastri trasportatori

Come disposto dall’Ordinanza n. 17 della Città Metropolitana di Messina – III Direzione “Viabilità Metropolitana” 1° Servizio – Ufficio “Programmazione OO.PP”, da domani mercoledì 7 aprile a venerdì 9 aprile, ovvero sino alla fine dei lavori, la S.P. 180 in località Porticello, al km 8+000 circa, sarà chiusa al transito per favorire le operazioni di rimozione dei nastri trasportatori aerei ad opera della ditta incaricata dalla Curatela Fallimentare dell’area ex Pumex.

“Si apprezza l’esecuzione di tale intervento, seppur tardivo, – fa sapere l’Amministrazione Comunale – rispetto al recupero e alla messa in sicurezza delle area di cava dopo oltre un decennio di abbandono e incuria: il Comune di Lipari ha concluso già da tempo, come noto, le opere di regimazione delle acque meteoriche per garantirne il corretto deflusso durante le precipitazioni, ovviando al rischioso e persistente problema dell’invasione di acqua e detriti sulla strada provinciale, a seguito del quale si è in attesa di un intervento strutturale consistente da parte della Città Metropolitana di Messina – che più volte abbiamo sollecitato e da cui attendiamo fiduciosi riscontro – per il ripristino della viabilità, soprattutto per quel che riguarda la parte del viadotti”.

