Via al concorso per la Pubblica Amministrazione: quasi 500 assunzioni in Sicilia

«Nelle Regioni del Sud Italia verranno assunti 2.800 tecnici da inserire nella Pubblica Amministrazione. Di questi, 497 saranno in Sicilia». Così il deputato questore Francesco D’Uva, portavoce messinese del MoVimento 5 Stelle. “Il Bando per le 2800 assunzioni al Sud – spiega – è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. In un momento durissimo come questo, questa è una grandissima opportunità per l’occupazione giovanile dei nostri territori».

Per la Sicilia, nello specifico, i 497 posti saranno così distribuiti: 55 nelle ex Province, Città Metropolitane e Autorità di Gestione Programmi; 94 nelle Città Capoluogo di Provincia; 25 nelle Aree Interne; 68 nei Comuni fino a 30mila abitanti; 255 nei Comuni sotto i 30mila abitanti.

«Con lo sblocco delle nuove assunzioni diamo un segnale importante per ripartire e rilanciare l’efficienza della PA. Il nostro impegno per ridurre il divario tra Nord e Sud non si ferma e passa anche da qui», conclude.

LINK UFFICIALE AL BANDO: https://bit.ly/3dCRDX7

