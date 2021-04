“In Dialoghi” : ogni domenica alle 18 la nuova rubrica su Messinaora e Radiostreet

Domenica 11 alle ore 18.00, avrà inizio un nuovo programma settimanale visibile sulle pagine Facebook di “MESSINA ORA” e “RADIO STREET”, dal titolo “IN DIALOGHI”. La trasmissione è nata per approfondire grandi temi di attualità dal punto di vista soprattutto culturale. Spesso, infatti, la cronaca, anche per ragioni di tempo, rischia di trascurare la dimensione culturale di tante notizie, pure molto importanti, che vengono comunicate in maniera superficiale, anche se corrette e complete dal punto di vista informativo.

La prima puntata affronta il tema del Coronavirus che da oltre un anno è la notizia al primo posto in tutti i mass media, ma vuole farlo facendo emergere la risorsa “altruismo” come migliore risposta e scelta possibile, non solo a livello individuale, ma sociale. Sarà presentato un testo recente che sviluppa proprio questa prospettiva. Il libro “Noi restiamo insieme. La forza dell’interdipendenza per rinascere”, è scritto dallo psicoterapeuta Domenico Barrilà ed edito da URRA-Feltrinelli.

La trasmissione è condotta da Dino Calderone, ideatore e curatore del programma.

