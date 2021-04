Covid: Sant’Agata Militello chiude dal 19 al 25 aprile

di Salvatore Di Bartolo – Il sindaco di Sant’Agata Militello dott. Bruno Mancuso ha firmato l’ordinanza sindacale, che entrerà in vigore già nella giornata di oggi, che dispone nuove restrizioni in tutto il territorio santagatese fino al prossimo 25 aprile a causa di una nuova impennata dei contagi. Questo il contenuto della nota apparsa sul profilo Facebook del primo cittadino santagatese con la quale si porta a conoscenza la cittadinanza dell’entrata in vigore della nuova ordinanza: “Con ordinanza sindacale firmata questa mattina è stata disposta sul territorio comunale di Sant’Agata Militello dal 19 al 25 aprile compreso la sospensione in via precauzionale dell’attività didattica in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese asili nido, ludoteche e spazi gioco, raccomandando ai responsabili degli Istituti di garantire la continuità didattica a distanza; la sospensione di ogni attività ludico-sportivo-ricreativa presso strutture pubbliche e private ad eccezione di quelle espressamente consentite per Legge; la chiusura alla pubblica fruizione delle ville comunali “Bianco” e “Falcone Borsellino”; la chiusura del mercato settimanale del martedì e del mercato del contadino del venerdì”.

“Il provvedimento – prosegue Mancuso – si è reso necessario alla luce di un’impennata di positività nel territorio santagatese negli ultimi giorni che hanno raggiunto quota 44 positivi. Visto infine che il presidente del Consiglio dei Ministri ha annunziato la parziale riapertura, dopo il prossimo 25 aprile, l’ordinanza è stata predisposta anche al fine di evitare un ulteriore aumento di contagi nel nostro comune che comprometterebbe un eventuale prossimo allentamento dei provvedimenti restrittivi”, conclude la nota.

