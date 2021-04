Cannabis: +Europa in piazza anche a Messina, “avanti legalizzazione”

“Il proibizionismo ha fallito” e la legalizzazione della cannabis per uso personale a scopo terapeutico e ricreativo, oltre che sul fronte dei diritti, puo’ aiutare la sanita’ e la ripresa dell’economia nella fase post-pandemica. Lo sostiene +Europa, che ha organizzato una giornata di mobilitazione nazionale, che anche a Messina ha visto l’organizzazione di un sit-in davanti a Palazzo Zanca a sostegno della proposta di legge Magi che ha ripreso oggi il suo iter in commissione Giustizia della Camera.

Gli esponenti di +Europa hanno manifestato con in mano un annaffiatoio verde con la scritta ‘coltiviamo la liberta”, facendo appello alle forze di maggioranza, dal Pd al M5S a FI, per appoggiare la proposta sulla liberalizzazione della cannabis in sede parlamentare.

“Oggi si e’ riunita la commissione Giustizia che ha deciso di andare avanti con l’esame delle proposte sulla liberalizzazione della cannabis – ha detto Riccardo Magi, primo firmatario del ddl – ed e’ stato dato mandato al relatore di lavorare ad un testo base: confido che anche con una maggioranza cosi’ articolata si possano fare dei passi avanti. Abbiamo parlato con Letta e chiesto un impegno al Pd, ci e’ arrivata una disponibilita’ ampia. Speriamo che questa disponibilta’ venga anche dal M5s e anche da FI per fare insieme un lavoro che che puo’ portarci a dei risultati”.

Secondo la dirigente nazionale Palmira Mancuso, la legalizzazione della cannabis riguarda non solo il diritto alla salute, ma uno strumento di ripresa economica dell’Italia post covid.

“Basti pensare che ci sono circa 6 milioni di consumatori in Italia, con un giro d’affari al momento monopolio delle organizzazioni criminali. E’ opportuno invece lavorare su due fronti senza impocrisia: maggiore informazione soprattutto rivolta ai più giovani, e aprirsi ad un mercato che crea occupazione e reddito, creando gettito fiscale legale”.

A dar manforte alla coordinatrice del gruppo di Messina anche il consigliere Alessandro Russo del Pd che ha annunciato un atto di indirizzo da formulare all’attenzione dell’amministrazione per inserire in agenda un tema che riguarda moltissimi cittadini.

