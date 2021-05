Musumeci: “Le nostre isole Covid free si preparano ad accogliere i turisti” e spinge sulle Eolie

“Anche le nostre isole Covid free si preparano ad accogliere i tanti turisti. Un progetto che abbiamo fortemente voluto – afferma il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci -, per mettere al sicuro quelle popolazioni, per la specificità dei loro territori, e per ridare prezioso ossigeno alla nostra economia. Ma prestissimo tutta la Sicilia sarà affollata da milioni di turisti, in sicurezza. A Salina, nelle Eolie, si è conclusa la prima parte della vaccinazione generalizzata. Il nostro personale sanitario regionale è riuscito a vaccinare già l’80 per cento degli aventi diritto, mentre è iniziata anche la vaccinazione al domicilio per i non deambulanti.

Nel frattempo si prosegue con la vaccinazione nelle altre isole minori dell’arcipelago eoliano: Alicudi e Filicudi, oggi Panarea, mercoledì Stromboli e Ginostra , giovedì Vulcano e da venerdì in poi Lipari. Anche nelle isole di Lampedusa e Linosa abbiamo dato avvio alla campagna di vaccinazione per tutti gli abitanti: la metà ha già ricevuto il siero, le altre 1400 fiale completeranno l’operazione nelle prossime ore. Il programma andrà avanti nei prossimi giorni , nelle restanti isole minori, per concludersi con Ustica e Pantelleria. Si va avanti anche nella Isola-madre dove abbiamo allargato la platea ai cinquantenni. Pronti ad ospitare milioni di turisti”.

