Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto, cosa prevede?

Si ribadisce che la balneazione è vietata per tutto l’anno solare:

a) all’interno dei porti e porticcioli di giurisdizione (Messina, Giardini Naxos e Marina del

Nettuno e negli approdi di rada San Francesco e Tremestieri). E’ vietata inoltre fino a 200 metri dalle imboccature e delle strutture portuali misurati dai fanali di ingresso in tutte le

direzioni ed in zone interessate dal normale transito di navi ed imbarcazioni;

b) fuori dai porti, in prossimità di punti d’ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o

galleggianti, (se utilizzati per l’attracco di unità navali di qualsiasi natura), e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l’utilizzo) per una distanza di 50 metri, salvo che non sia diversamente stabilito;

c) nelle rade/zone di ancoraggio;

d) a meno di 500 metri dalle navi militari e a meno di 200 metri dalle navi mercantili

(commerciali) alla fonda;

e) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe nonché nelle zone appositamente segnalate ed assegnate ad alaggio, varo e sosta di unità da pesca e da diporto;

f) alla foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico, fino ad una distanza di 50

metri;

g) a meno di 200 metri da insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in

mare. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell’inizio del divieto;

h) nello specchio acqueo antistante la “Grotta Azzurra” dell’Isola Bella di Taormina per

un raggio di metri 100 dall’imboccatura della stessa;

i) all’interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;

j) a meno di 10 metri dalle unità di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a);

k) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;

l) nelle zone di mare interdette alla balneazione in forza di provvedimenti localmente

emanati, a tutela della salute e della incolumità pubblica, dalle competenti Autorità Comunali, le quali a tal fine apporranno idonei cartelli monitori. Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare i tratti di mare antistanti strutture a carattere turistico – ricreativo o date in concessione a privati, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante l’apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento al provvedimento comunale di interdizione.