Messina, investita sulle strisce: è morta la donna di 69 anni

Un trauma fatale quello subito da Rosa Maria Serraino, investita mentre era sulle strisce pedonali in via Garibaldi, all’altezza di piazza Fulci da una Toyota Yaris, che stava facendo retromarcia.

La 69enne, insegnante in pensione, è stata portata d’urgenza al Policlinico ma, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. Si è spenta a causa del trauma cranico riportato nell’impatto.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale, che ha ricostruito la dinamica. Inchiesta aperta dalla sostituta procuratrice Francesca Bonanzinga, il 68enne alla guida dell’auto è indagato con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

