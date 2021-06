Gaetano Gennaro (PD): “Incuria e sporcizia a Santa Margherita, l’Amministrazione provveda”

di Michele Bruno – Il Consigliere comunale Gaetano Gennaro è intervenuto con un post su Facebook denunciando lo stato del villaggio di Santa Margherita, riguardo alla problematica dovuta ai rifiuti e alla gestione della raccolta differenziata, ed ha deciso di inoltrare una propria interrogazione al Sindaco per ottenere la pulizia delle aeree interessate.

Così scrive Gennaro sul noto social network:

“Lo stato di incuria, abbandono e sporcizia di molte zone della città, soprattutto dei villaggi, ha ormai raggiunto livelli davvero inaccettabili e vergognosi. I cittadini che giustamente si lamentano hanno mille ragioni per farlo, perché Messina è davvero sporca e abbandonata a se stessa. Come semplice cittadino mi sento indignato. Come amministratore locale non posso nascondere un grande senso di disagio per la vergognosa situazione che è sotto gli occhi di tutti. Eppure, non dovrei essere io a provare disagio davanti alle condizioni in cui si trova la città, ma chi ha avuto il mandato di amministrarla. In questi anni la tattica è sempre stata la stessa, mettere in evidenza solo ciò che può portare consenso, nascondendo la realtà dei fatti come se non esistesse. Tanto la colpa è sempre attribuibile agli altri. Purtroppo, certi fatti non si possono nascondere e Messina non ha un tappeto così grande sotto il quale mettere tutta la sporcizia che la pervade in ogni angolo, da nord a sud, centro compreso. Le foto che ho postato sono della piazza di Santa Margherita. È uno spettacolo davvero indecente. Per questo motivo oggi ho presentato un’interrogazione urgente al Sindaco, accompagnata da una richiesta di intervento immediato. La politica populista può cercare di rappresentare ai cittadini una realtà diversa da quella effettiva, più confacente ai propri scopi, ma l’evidenza di certi fatti non può essere negata, non in questo caso. La città è davvero sporca e questo è un fatto incontestabile. È evidente che in certi quartieri da settimane non si svolge più il servizio di spazzamento e se lo si effettua non è assolutamente sufficiente a garantire il minimo livello di decoro urbano. I cittadini pagano la tassa sui rifiuti (che peraltro è già molto salata) e hanno il diritto di vivere in una città pulita. Non credo che nessuno stia pretendendo la luna, ma così è davvero troppo e non è più possibile andare avanti”.

Nel dettaglio il consigliere del Partito Democratico chiede di ricevere dal Sindaco una risposta ai seguenti quesiti:

quando avverranno le operazioni di spazzamento, pulizia, lavaggio, raccolta rifiuti, scerbatura e potatura alberi nel villaggio, in particolare a Piazza Chiesa.

da quanto tempo e per quali motivi non siano state già fatte.

quale sia l’attuale piano riguardante questi servizi.

chi sono i responsabili del controllo e svolgimento dei servizi.

perché non sia stato dato seguito alle segnalazioni di cittadini e membri delle istituzioni.

che tempi ci vorranno per risolvere i diversi problemi segnalati.

se sono previsti turni estivi straordinari di pulizia delle strade

se si prevede la collocazione di cestini per la differenziata

Nella stessa interrogazione Gennaro denuncia che tali servizi non sono effettuati da tempo, e questo, in particolare riguardo alla Piazza antistante la Chiesa, porta ad una situazione di grave rischio igienico-sanitario per i residenti e i turisti che verranno.

Anche l’area attrezzata con i giochi per bambini, secondo quanto scrive il consigliere nell’interrogazione, è diventata inutilizzabile, così come non sarebbe fruibile nel migliore dei modi anche la piazza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it