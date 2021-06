Cremazione dei defunti: la fruizione di questo servizio a Messina

La cremazione dei defunti è una pratica che si sta diffondendo sempre più, ma a Messina questo servizio è disponibile? Se si, in che modo può essere fruito? Cerchiamo di rispondere nel dettaglio, non prima di aver fatto un’utile premessa.

Cremazione dei defunti: una pratica molto diffusa a Nord Italia

Ad oggi, in Italia, la cremazione dei defunti è stata gettonata soprattutto dal Nord: da questo punto di vista sono inequivocabili le statistiche presentate da Utilitalia Servizi Funerari, secondo cui, nel 2019, ben il 35,29% delle cremazioni effettuate sul territorio nazionale riguarderebbe le regioni settentrionali.

Su questa statistica influisce sicuramente la maggiore densità demografica del Nord, ma oltre a questo ci sono anche dei fattori culturali, senza trascurare quelli infrastrutturali: il numero di forni crematori presenti a Nord, infatti, è senz’altro superiore rispetto al Sud.

Oggi eseguire una cremazione è molto più semplice a livello burocratico

Nonostante i trend più recenti relativi a tale pratica siano i seguenti, negli ultimi tempi anche a Sud le cremazioni vengono eseguite molto più spesso, segno evidente del fatto che sempre più persone le reputano un’opportunità valida per trattare le spoglie dei propri cari.

Bisogna peraltro sottolineare che oggi, per eseguire una cremazione, non sono affatto necessari degli iter burocratici complessi: è in tutti i casi necessaria la volontà esplicita da parte dell’interessato, tuttavia, se in passato era indispensabile un atto notarile, oggi tale volontà può essere espressa in modo molto più snelli, ovvero ad esempio con un comune testamento olografo scritto di pugno.

Si possono eseguire delle cremazioni in provincia di Messina?

Se ci si chiede se sia possibile effettuare una cremazione nella propria provincia, la risposta è sempre affermativa: in Italia infatti non esistono zone in cui la cremazione non è fattibile, va detto tuttavia che vi sono delle province piuttosto distanti dai forni crematori per le quali, inevitabilmente, i costi dell’operazione tendono a salire per via dei più lunghi trasporti.

A Messina, ad ogni modo, la situazione è particolarmente favorevole: in città infatti vi è un forno crematorio molto importante, ovvero quello collocato presso il Cimitero Monumentale GranCamposanto.

Il cimitero cittadino, il quale è un vero e proprio luogo d’arte grazie alle bellissime architetture storiche che può vantare, è una delle strutture di riferimento per quel che riguarda le cremazioni in Sicilia: il relativo forno crematorio, infatti, è stato attivato nel 2014 ed è in grado di eseguire numerose cremazioni quotidiane.

Cosa occorre fare se si vuol usufruire di un servizio come questo?

Se una persona cara ha manifestato la propria volontà di essere sottoposta a cremazione e, a seguito del suo decesso, si vuol usufruire dei servizi di questa struttura presente in città, l’ideale è rivolgersi ad un’agenzia specializzata operativa in regione, come www.cremazioniparisi.it .

Aziende come queste affiancano il cliente da ogni punto di vista, provvedendo autonomamente anche a tutti gli aspetti di natura burocratica ed esonerando così il cliente da qualsiasi incombenza; l’impresa menzionata, per l’appunto, si appoggia stabilmente al forno del Cimitero Monumentale GranCamposanto per l’effettuazione dei suoi servizi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it