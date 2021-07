Fiera Mediterranea del Cavallo: Carmelo Lo Cicero rappresenterà San Fratello ed il suo Cavallo

di Salvatore Di Bartolo – Anche in questo 2021, per il terzo anno consecutivo, il Cavallo Sanfratellano sarà il protagonista della terza edizione della “Fiera Mediterranea del Cavallo”, che si terrà presso il centro equestre di Ambelia, tenuta sita nel comune di Militello val di Catania, dal 2 al 4 luglio. Una tre giorni di festa, accessibile a tutti, ma anche un evento sportivo di carattere internazionale, unico nel centro-sud Italia, che contribuisce, tra l’altro, a generare anche impatti economici positivi dovuti ai flussi turistici per questa parte di territorio siciliano.

San Fratello ed il suo Cavallo saranno rappresentati anche quest’anno da un sanfratellano doc, Carmelo Lo Cicero, eccelso artista equestre noto ormai su tutto il territorio nazionale per le sue notevoli abilità e per ciò che di davvero straordinario riesce a fare in sella ad un cavallo. Da San Fratello ad Ambelia, per giungere sino a Verona, Carmelo ogni anno delizia le platee gremite di appassionati di equitazione partecipando alle principali rassegne nazionali aventi come protagonista la razza equina. Da non trascurare anche il notevole impatto economico generato per gli allevatori di esemplari di cavallo siciliano dalle sue performance che hanno contribuito a far conoscere ed apprezzare il Cavallo Sanfratellano in ogni dove.

Artista equestre, sponsor d’eccezione ma anche grande esperto d’equitazione a 360 gradi, Carmelo rivolge anche un consiglio agli organizzatori della rassegna di Ambelia in vista delle future edizioni: dare maggiore spazio e visibilità al cavallo Sanfratellano attraverso il coinvolgimento di più esemplari di diverse età affinché tutti possano apprezzarne e meglio conoscere le doti e la bellezza ed al contempo per conferire maggior lustro e spettacolarità alla stessa Fiera.

Carmelo Lo Cicero parteciperà alla Fiera Mediterranea del Cavallo in sella ad uno splendido esemplare di Sanfratellano di proprietà di Giuseppe Pintaudi e Benedetto Reale. Quest’ultimo, oltre ad essere imprenditore agricolo ed appassionato di equitazione, è anche il vice sindaco del comune di San Fratello e, per l’occasione, rappresenterà il centro nebroideo nella tre giorni catanese.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it