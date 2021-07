Tavolo tecnico sul Torrente Bisconte, nota di Alessandro Geraci (III Municipalità)

di Michele Bruno – Il Vicepresidente della Terza Municipalità Alessandro Geraci (M5S) è tornato sul tema dei lavori al Torrente Bisconte, per i quali si è tenuto un tavolo tecnico, cui è stato presente.

“Oggi si è discusso della futura realizzazione del Marciapiede nella via comunale lungo tutto il torrente, che consentirà ai pedoni di percorrerla finalmente, senza il rischio di essere investiti dalle auto.

È stata anche occasione per fare il punto della situazione sul termine dei lavori:

– Ho fatto presente i disagi dei residenti dei 2 villaggi coinvolti, compresi quelli della via Polveriera che da tempo hanno difficoltà di parcheggio.

– Sollecitato la modifica delle fasi semaforiche della zona per migliorare la viabilità.

– Ricordato l’opportunità di abbattere quell’abitazione abbandonata e pericolante proprio sul torrente.

Visto il blocco dello scorso anno causa covid e gli imprevisti trovati durante i lavori, la ditta deve dare un accelerata per completare (realmente) entro questo autunno e riaprire finalmente l’ arteria principale di collegamento tra il centro cittadino e i 2 villaggi”.

Così si è espresso sul suo profilo Facebook il consigliere, esponendo i punti principali del suo intervento al tavolo.

