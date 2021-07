Squadre in azione per le colline dell’Annunziata che bruciano da ieri pomeriggio. Ancora oggi sul posto i vigili del fuoco che ieri hanno lavorato per tutto il giorno per mettere in salvaguardia case e il maneggio della zona.

Le fiamme si sono propagate in una zona non raggiungibile dalle squadre di terra, dunque è stato necessario il supporto della forestale con l’intervento di un canadair.

