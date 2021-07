Dl Sostegni bis, Siracusano (FI): “5 milioni per Messina e città portuali danneggiate da stop a crociere”

“È stato approvato in Commissione Bilancio a Montecitorio, con voto favorevole della stragrande maggioranza delle forze politiche, un mio emendamento al decreto Sostegni bis, presentato insieme ai colleghi di Forza Italia Mauro D’Attis, Alessandro Battilocchio e Maria Spena, per aumentare di 5 milioni di euro il fondo ristori a favore delle città portuali.

Nell’ultima legge di stabilità era stata approvata una mia proposta che istituiva un fondo di 5 milioni di euro per le città portuali, tra le quali la mia Messina, che hanno subito gravi perdite a causa del crollo del turismo croceristico durante questi mesi di emergenza pandemica.

Con l’emendamento approvato oggi le risorse del fondo vengono raddoppiate, anche perché i danni economici per le città e per le attività coinvolte in questo specifico settore sono stati di gran lunga superiori alle previsioni.

Una bella iniezione di fiducia per il turismo e per tanti imprenditori”.

Lo ha reso noto Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

