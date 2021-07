Referendum Eutanasia Legale: ieri code al tavolo di piazza Lepanto, oggi appuntamento al Pilone

Entra nel vivo anche a Messina la campagna referendaria per l’eutanasia legale: dopo la conferenza stampa di giorno 8, ieri sera il tavolo a Piazza Lepanto dove sono state raccolte 145 firme.

Oggi e domani si prosegue a Torre Faro, sotto il Pilone dalle 18 alle 21.

Del comitato messinese fanno parte Palmira Mancuso, referente per Più Europa e l’associazione Luca Coscioni, Saro Visicaro con l’Associazione Radicali Sciascia, Massimiliano Milazzo e Veronica Pagano per Volt, il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo, i consigliieri Cannistrà e Fusco del M5S e diversi avvocati che hanno aderito all’appello di Marco Cappato per l’autenticazione delle firme in particolare Armando Hyerace, Emilio Fragale, Stefania Scotto, Erika Dollenz, Carmelo Picciotto, Leandro Diana e Daniela Sidari presenti ai primi tavoli in occasione del Referendum Days dell’ 8, 9, 10 ,11 e 12 luglio insieme ai volontari.

In fermento anche la provincia dove da Torrenova, con Antonio Lo Re, partirà la raccolta in alcuni comuni dell’area tirrenica.

Previsto anche un tavolo alle Eolie il 28 luglio nella piazza di Malfa a Salina.

Un calendario in continuo aggiornamento fino al 30 settembre, data di chiusura della raccolta di 500mila firme in tutta Italia che permetterà, nella primavera del prossimo anno, di fare in modo che siano i cittadini e le cittadine italiane a dichiararsi in merito all’eutanasia. Una mobillitazione che sta coinvolgento numerosi volontari e che permette di riflettere sui temi del fine vita, di attivare discussioni e confronti, di rivelare quante persone malate, poste in situazione di sofferenza continua e senza alternativa o speranza di guarigione, chiedono di smettere di sopravvivere.

E’ possibile firmare anche a Palazzo Zanca presso l’ufficio elettorale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it