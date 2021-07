Riconversione Cave di Pomice, Musumeci arriva sull’isola per il tavolo tecnico

Sabato 17 luglio è stato convocato a Lipari da parte del Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci un tavolo tecnico operativo con l’intento di dar seguito alla deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 17 giugno 2021 dove la stessa manifesta l’interesse e la volontà – in condivisione con questa Amministrazione Comunale – di realizzare un Museo della Pomice/Parco Geominerario nella ex area mineraria dell’isola.

Prima dell’inizio dei lavori il Presidente, insieme al Sindaco, rivolgerà il suo saluto al Consiglio Comunale di Lipari, seppur non formalmente convocato e, subito dopo, si insedierà il tavolo tecnico cui parteciperanno, inoltre, i Sig.ri Assessori Regionali per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità e ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, numerosi Dirigenti Generali di Dipartimento, la Soprintendenza BB.cc. di Messina, il Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani e i rappresentanti delle Associazioni “Touring Club

Italiano, “Federculture” e “Museimpresa”.

“Si tratta di una occasione di grande importanza, – afferma l’amministrazione comunale – un momento di lavoro che certamente potrebbe rappresentare un punto di ripartenza sostanziale per il nostro territorio, per cui ringraziamo il Presidente per l’interesse concreto mostrato verso una straordinaria testimonianza di archeologia industriale, di cultura storica e identitaria di rilevanza internazionale oltreché densa di profondi significati per la nostra comunità, che merita non solo la giusta valorizzazione in termini di riconversione e riqualificazione dei luoghi ma anche la necessaria lungimiranza perché la prospettiva di sviluppo sia strategica, sostenibile e armonica”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it