Letojanni, ai domiciliari per cumulo di reati

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 31enne già noto alle forze dell’ordine, originario di Letojanni, per cumulo di pene.

I Carabinieri della Stazione di Letojanni hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, rintracciando l’uomo presso la sua abitazione.

Adesso l’arrestato dovrà scontare una pena residua di un anno e 11 mesi ai domiciliari, per diversi reati commessi a Letojanni e Calatabiano nel 2019. Tra i vari reati contestati rapina, ricettazione ed evasione.

Nel 2009 il soggetto si era già reso responsabile di un episodio di simulazione di reato per aver denunciato il furto di una vespa di cui in realtà era ancora in possesso e sulla quale aveva apposto una targa personale per camuffarla.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it