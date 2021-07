I trend virali sul web nel 2021, cambia tutto dai social all’intrattenimento all’informazione

Il 2021 è l’anno della rinascita, annunciato così da molti. Ovviamente l’emergenza sanitaria non è affatto finita e la esplosione estiva della variante Delta invita alla massima prudenza. Sarà questo un anno ponte verso il 2022, quando cioè si spera che la nuova normalità si imponga automaticamente. Molto dipenderà dalla campagna vaccinale e dalle decisioni che i vari governi assumeranno da qui all’inverno.

5G e Social Network

Una costante però sarà il mondo del web, ormai sempre più centrale. Con l’aumento esponenziale dell’utilizzo della rete, oggi appannaggio di 4,5 miliardi di persone, destinate a crescere con l’arrivo della rete 5G, è possibile rintracciare quelli che saranno i trend da qui ai prossimi mesi e ai prossimi anni. Autentiche tendenze virali destinate sempre più ad imporsi e con i social perennemente centrali in questa realtà che, anche se non sembra, è tutta nuova.

Il cuore pulsante saranno ovviamente i social. E l’editing manderà in quarantena la tv tradizionale: virali come trend resteranno soprattutto gli Instagram Reels e i TikTok, ma anche i contenuti su IGTV e Youtube. Le storie, ovviamente, e lo streaming live e in differita. Occhio anche al mondo del lavoro, che va verso l’interattività con LinkedIn che ha aperto una nuova frontiera. A questi trend se ne aggiungono altri, per così dire più tradizionali, seppur viventi via web.

Altre Tendenze da monitorare



Lo shopping è tra questi trend virali, anzi l’e-commerce per meglio dire. Un fenomeno anche e soprattutto italiano, destinato a salire con le implementazioni che i vari portali come Amazon stanno apportando. Altro trend destinato a rimanere in vetta alle classifiche è quello legato ai casinò online: le slot machine continueranno ad essere, nel prossimo futuro, il principale canale di gioco online per milioni di appassionati, che negli ultimi tempi si è avvicinato anche alle slot machine senza licenza AAMS.



Altro trend da monitorare, sempre più in crescita, è quello che riguarda la responsabilità sociale d’impresa. Il 2020 ha visto in questo senso una serie di cambiamenti sociali, rese clamorose anche dalle campagne social. Il 2021 sarà l’anno delle conferme: i valori dei Millennials, dai diritti LGBT alla body positivity alla parità di genere continueranno ad alimentare il dibattito fisico e social anche nel prossimo futuro. Spazio anche alla cultura e all’educazione, sempre più social e interattiva, partecipativa e inclusiva. La recente esperienza della DAD, comunque da migliorare, ha aperto un’altra strada.

L’esperimento Will Ita

Infine lo storytelling: esperimenti giornalistici come Will ita sono destinati a mantenere alto il successo. Approfondimenti immediati, precisi, accurati che ridisegnano il mondo della comunicazione offrendo un messaggio capace di coinvolgere i più adulti ed in particolare i più giovani, quei Millennials spesso troppo lontani da una realtà di cui non si sentono protagonisti.

