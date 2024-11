Musica rap, uscito il nuovo singolo dell’artista palermitano Double G dal titolo “Ricordati di me”

E’ uscito su tutte le principali piattaforme musicali italiane il nuovo singolo del giovane artista rap palermitano Giuseppe Ciulla in arte “Double G”, dal titolo “Ricordati di me”. Il brano racconta la storia di un amore finito, vissuto intensamente e ricco di emozioni contrastanti, dai ricordi più dolci alle difficoltà più profonde. La canzone esplora temi come la nostalgia, il rimpianto, la consapevolezza di ciò che si è perso e l’importanza di riscoprire l’amor proprio dopo una relazione che ha lasciato ferite. Il protagonista, pur soffrendo, cerca di ritrovare la propria identità e il proprio valore, riconoscendo l’impronta indelebile lasciata dal legame passato, ma anche la necessità di andare avanti. Il sound, intenso e malinconico, amplifica il viaggio emotivo, mescolando amore e sofferenza, rivolgendosi a chiunque abbia vissuto un addio difficile e ora cerca di ritrovare se stesso.

“ Questo brano- afferma Double G” nasce da un momento di riflessione profonda, un’analisi di quella fase difficile che tutti prima o poi attraversano: la fine di una relazione. Mi

sono sentito perso, ma allo stesso tempo ho capito che quella separazione rappresentava anche un’opportunità di crescita. Ho voluto trasformare il dolore in qualcosa di potente, un nuovo capitolo che non fosse solo una chiusura, ma anche una rinascita”. “La musica- ribadisce ancora – mi ha aiutato a elaborare il tutto, a mettere su note la confusione, la solitudine e anche la forza di andare avanti. Ogni parola e ogni battito raccontano quella trasformazione. Spero che chi ascolta possa riconoscersi nel mio percorso, perché alla fine è proprio il cambiamento che ci rende più forti”. La musica di Double G è in continua evoluzione. Oggi, il suo sound incorpora influenze contemporanee che spaziano dal rap al trap, dal drill fino alle ballad. Questo mix di generi gli permette di creare un’esperienza sonora coinvolgente e unica, che riflette la sua crescita sia artistica che personale. I testi delle sue canzoni sono una parte fondamentale della sua arte. Ogni brano racconta una storia personale, esprimendo emozioni, pensieri e riflessioni sulla sua vita e sul mondo

che lo circonda.

“Double G”cerca sempre di essere autentico in tutto ciò che fa, e questo approccio

ha permesso alla sua musica di connettersi con un pubblico vasto e diversificato. Il nome d’arte “Double G” rappresenta il dualismo della sua vita. Come ha spesso affermato lo stesso artista è un “ po’ come essere Batman e Bruce Wayne o Superman e Clark Kent, anche se senza una casa da milioni di dollari”. Questo nome, in buona sostanza, simboleggia le due parti di sé che convivono in armonia per esprimere la sua arte. Con una ritrovata maturità e una musica che si evolve con i tempi, “Double G”, con questo nuovo singolo, è tornato con l’obiettivo di continuare a crescere e far brillare il suo talento nel panorama italiano del genere rap.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it