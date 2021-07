Inseguimento a Messina, fermato dopo una lunga corsa dalle pantere della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio di controllo del territorio, a seguito di un inseguimento a bordo delle moto-volanti hanno arrestato in flagranza di reato un messinese di 43 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

Le due pantere hanno incrociato, nel rione Camaro San Luigi, un uomo a bordo di uno scooter, a cui è stato intimato di fermarsi per un controllo del mezzo. Il motociclista, anziché fermarsi, ha accelerato muovendosi verso Viale Europa. Dopo un lungo inseguimento ad alta velocità, l’uomo è stato finalmente raggiunto e bloccato.

Il quarantatreenne, a seguito di perquisizione, è stato, altresì, trovato in possesso di un coltello, un grosso martello, una dose di crack ed una “pipetta” per consumare lo stupefacente. Oltre al sequestro, è arrivata anche la denuncia per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

L’arrestato è ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

