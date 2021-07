Sportello a tutela dei malati ex pazienti Nemo Sud, la richiesta di “Cambiamenti” con “Confconsumatori”

Mentre la questione politica sulla chiusura del Centro clinico nemo Sud non è ancora definita, Cambiamenti, Associazione di promozione sociale per le malattie neuromuscolari rare costituita da un gruppo di volontari messinesi e che opera su tutto il territorio messinese e Confconsumatori Messina Sportello – Salute ha inviato una nota urgente alla Regione Sicilia, al Garante per i disabili, al Prefetto di Messina, al Comune di Messina, al Policlinico Universitario di Messina, al Papardo, al Maugeri di Mistretta ed al Neurolesi con la richiesta di attivazione di uno sportello da remoto gratuito che possa filtrare le richieste dei malati di malattie neuromuscolari rare alle Strutture Ospedaliere Messinesi.

“I malati di malattie neuromuscolari rare e le relative famiglie, in questo momento, sono“orfani” dell’assistenza sanitaria un tempo fornita dal Centro clinico Nemo Sud e non hanno punti di riferimento adeguati. Ciò determina, inevitabilmente, una destabilizzazione allarmante all’interno delle famiglie, in un periodo peraltro emergenziale – si legge nella nota inviata alle istituzioni – A questo punto urge trovare una soluzione per la presa in carico rapida e concreta dei malati. Esistono Strutture sanitarie in provincia di Messina specializzate che possono e devono accogliere questi pazienti altamente fragili (Neurolesi, Maugeri e Policlinico). Orbene, va rammentato che esiste il cosiddetto progetto “Modello Messina” (che si allega alla presente) siglato qualche anno addietro da tutte le strutture sanitarie in indirizzo, che ha creato un canale preferenziale per la gestione dei malati di malattie neuromuscolari rare. Ed allora, nella consapevolezza che bisogna immediatamente mettere mano al problema dell’abbandono dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari rare e filtrare le richieste urgenti, Cambiamenti Aps (Associazione di promozione sociale che si occupa di malattie neuromuscolari rare in Sicilia) e Confconsumatori APS Messina (Sportello Salute) propongono l’attivazione di uno sportello gratuito, anche eventualmente solo da remoto, dedicato alle famiglie ed ai malati un tempo assistiti dal Centro Nemo, uno sportello di assistenza presidiato dai volontari qualificati che possa, filtrando le richieste, agevolare il dialogo con le Strutture ospedaliere (in particolare, quelle dotate di reparti per questi malati, quali il Policlinico, il Maugeri di Mistretta ed il Neurolesi) nonché i ricoveri, i controlli, le cure domiciliari, e tutte le richieste di vario genere.

I volontari presteranno gratuitamente tale attività a tutto vantaggio delle famiglie e delle strutture ospedaliere coinvolte”.

