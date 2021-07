La Cavalleria Rusticana inaugura la 65ma edizione del TINDARI FESTIVAL il 7 agosto

Grande inaugurazione per la 65ma edizione del TINDARI FESTIVAL diretto artisticamente da Anna Ricciardi con il capolavoro verista di Pietro Mascagni “CAVALLERIA RUSTICANA” il 7 Agosto alle 21.

Nel cast figurano personalità di grande spicco come Piero Giuliacci e Patrizia Patelmo.

Due complessi di grande professionalità, come il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, saranno guidati da Alfredo Cornacchia, per la prima parte e dallo stesso Menicagli per il sequel, Dodici anni dopo, mentre la regia è affidata a Pier Francesco Maestrini, che muoverà gli artisti sulle opulenti scene create in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Malta (Gozo).

Nella seconda parte della serata sarà realizzato il sequel di Cavalleria, 12 anni dopo, di Mario Menicagli. In prima esecuzione mondiale potremo sapere cosa è accaduto 12 anni dopo la conclusione del dramma verista di Pietro Mascagni, con l’ingresso di personaggi come Turidduzzu, figlio di Santuzza e Turiddu e l’uscita di Alfio di prigione, con la richiesta di perdono alla comunità.