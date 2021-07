Cateno De Luca si vaccina in piazza, a petto nudo come di tendenza

Da ieri anche il sindaco Cateno De Luca può accreditarsi tra la scheira di politici che in questi giorni, in tutta Europa, si sono fatti fotografare mentre ricevevano la loro dose di vaccino.

Una tendenza che è stata presa di mira dai mass media: i giornali femminili si chiedono cosa sarebbe accaduto se fossero state donne a “sfoggiare” nudità, mentre i giornali politici mettono in evidenza la spettacolarizzazione di un gesto necessario, pare, a compensare l’aspro dibattito in tema di green pass e vaccinazioni obbligatorie.

Di certo a Messina, dove pure esistono dei comitati no vax, anche farsi il vaccino è diventato spettacolo: il “vaccino party” al Comune, le “vie del vaccino” all’Orto Botanico con tanto di accompagnamento musicale, il Museo come hub tra le tele di Caravaggio. Insomma si cerca di trovare ogni possibile motivo di interesse per rendere meno “pesante” il momento della vaccinazione a chi è ancora indeciso, in una delle città con il più basso numero di vaccinati in Sicilia.

E come se non bastasse, da Messina parte anche la “vaccinazione senza ago”, con la prima dose inoculata all’Hub in Fiera ad una giovane messinese, tra quel 10% della popolazione globale che soffre di belenofobia, o paura dell’ago. Tutto merito di un’azienda che ha l’esclusiva per l’Europa, e che grazie all’Asp di Messina con il commissario Alberto Firenze, ha presentato questa innovazione, certa che la sanità pubblica possa farne richiesta.

