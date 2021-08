Galati Marina, la Giunta risponde sui ritardi, Comitato insoddisfatto

Il Comitato Salviamo Galati Marina invia un nuovo comunicato sulla questione dei lavori di risanamento costiero.

Si legge:

La Giunta risponde al Comitato tramite l’assessore ing. Francesco Caminiti, riportiamo il virgolettato completo presente sulla Gazzetta del Sud di oggi:

“Tutte le integrazioni sono state prodotte e caricate il 3 Agosto” Anche se non dice dove siano state caricate, dato che un dirigente dell’Ente preposto (ARPA) che quelle integrazioni doveva leggerle ci ha riferito che ancora non ci fossero.

“Ora la ditta dovrà fare il campionamento di acqua, sabbia e dei massi per non modificare o inquinare l’ambiente. Successivamente inizieranno i lavori.”

Anche se non dice quando.

Ci chiediamo perché tutto questo non sia stato fatto prima malgrado egli stesso, come da video allegato, il 24 maggio scorso avesse assicurato che non mancasse nulla per far partire i lavori (qui il video) e addirittura per poterne anticipare la conclusione al 9 novembre 2021, dato che stiamo parlando di emergenza!

“Dopo la consegna sono state seguite due strade parallele. Quella di organizzare il cantiere e l’altra riguardava la fase burocratica, sperando di dimezzare i tempi. Che non si possono prevedere. Si doveva iniziare a fine maggio, ma per motivi burocratici abbiamo dovuto aspettare”

I “motivi burocratici” vengono messi in campo quando si deve nascondere l’insipienza di qualcuno, noi non vogliamo sapere quale maglia della catena si sia rotta in questi anni, se in città o alla Regione, vogliamo arrivare ad una celere conclusione di questi lavori anche se ancora ne aspettiamo l’inizio, dato che a breve arriverà l’autunno con le sue puntuali mareggiate.

Per questo motivo siamo sempre più preoccupati per l’incolumità degli abitanti di Galati Marina e chiediamo al Sindaco, responsabile della sicurezza pubblica, di porre le dovute attenzioni al nostro appello.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it