Fake di Ferragosto: il Comune di Messina, “nessun avviso di divieti”

In un comunicato dell’ufficio stampa del Comune si fa chiarezza su un avviso con i “divieti di Ferragosto 2021” che circola su facebook e che qualcuno ha pensato di spacciare come una comunicazione del Comune di Messina.

“Falso, totalmente falso. – ribadisce l’amministrazione – Non abbiamo inteso adottare alcuna ordinanza di interdizione alle spiagge per il Ferragosto 2021, anzi ci stiamo organizzando per garantire i consueti controlli anti faló e per la pulizia delle spiagge, che restano libere ed accessibili a tutti.

Rammentiamo però che secondo quanto previsto dalla Ordinanza Sindacale n. 143 del 25 giugno 2021, vige sempre il divieto di accensione dei fuochi e dei falò sulla spiaggia, il divieto di attendamento e quello di consumare bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro sulle aree demaniali marittime.

Vi auguriamo di trascorrere un Sereno Ferragosto sulle spiagge messinesi, osservando le stelle e magari cantando in riva al mare, ma senza inquinare e senza assumere condotte pericolose”.