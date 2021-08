Covid, Panarea. Nuova ordinanza restrittiva

di Luana Spanò – A Panarea dopo i risultati dei tamponi effettuati è stata necessaria una nuova ordinanza restrittiva per troppi casi COVID. Su 15 tamponi eseguiti, 14 sono risultati positivi. Ma i dati sembrerebbero in aumento, come confermato in diretta Facebook dal primo cittadino Marco Giorgianni.

Mascherina anche all’aperto. Divieto di sbarco di tutti i mezzi navali escluso navi e aliscafi per almeno 7 giorni. Divieto di intrattenimento e musica dal vivo anche all’aperto.

Intanto anche sull’isola di Lipari si contano 15 positivi.

Per i dettagli uscirà ordinanza a breve sul sito del comune.

Un duro colpo per le Eolie.

