Isamupubirazzu ripulisce il Litorale di Contesse dai rifiuti

Ripulire l’accesso al mare e la spiaggia da rifiuti e plastica è l’ultima iniziativa dei volontari dell’associazione #isamupubbirazzu, nel litorale di Contesse. La giornata di pulizia ha preso il via alle prime luci dell’alba, precisamente nella zona del sottopassaggio ferroviario, parcheggio ed ingresso spiaggia.

Impietoso ancora una volta il bilancio dei rifiuti raccolti. Sono stati raccolti circa 25 sacchi e non sono mancati pneumatici, lenze con ami e nuovi rifiuti come mascherine e gratta e vinci perdenti e addirittura un porta enfant. Soddisfatto dell’iniziativa il presidente dell’associazione #isamupubbirazzu Alessandro Brigandì, che ha dichiarato:

“Un sentito ringraziamento va all’amico d’infanzia Alessandro Gabriele che tornato a Messina per le vacanze, si è reso subito disponibile a collaborare con noi per ripulire la zona. Alessandro lavora a Grosseto ma non ha mai dimenticato le sue radici e quello di oggi è l’esempio lampante di quanto ami la sua Messina, nonostante non ci viva più da diversi anni. Torneremo ad aggiornare la situazione ai vari Assessori competenti per chiedere sempre migliorie (spostamento new jersey, accesso pedonale idoneo, passerella e passaggio persone diversamente abili); c’è ancora da fare tantissimo ma sono fiducioso nella collaborazione delle istituzioni e dei cittadini tutti. Ringrazio il presidente della II° circoscrizione Davide Siracusano che prontamente ci ha autorizzato a operare e la Messina Servizi bene comune che, con il suo personale, prontamente ci supporta. Continueremo a pulire e faremo campagna di sensibilizzazione ai più giovani e ai bambini in spiaggia.”

