Continuano le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco nella provincia di Messina per i numerosi roghi che stanno colpendo la provincia: nelle ultime 24 ore spenti 37 incendi. Nella prima parte della clip l’intervento di ieri a Castelmola, in cui il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) ha coordinato da terra il lavoro dell’elicottero Drago, nella seconda parte una “soggettiva” racconta l’attacco alle fiamme a Messina in località San Filippo.

