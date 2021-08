Seconda edizione “vaccinati con me” con il sindaco il prossimo 28 Agosto

Torna il 28 agosto il “vaccino party” a piazza Unione Europea: l’iniziativa “Vaccinati con me”, promossa dal sindaco Cateno de Luca per incentivare la campagna vaccinale Covid 19, di concerto con il commissario ad acta per l’emergenza Covid, Alberto Firenze e l’ASP di Messina.

Sarà possibile prenotarsi fino ad un massimo di 500, attraverso i numeri 090 9488007 oppure 090 22866 a partire da lunedì 23 agosto.

La Sicilia è prima in Italia sia per incidenza di posti lesto occupati che per numero di degenti, saliti ieri a quota 607 (24 in più in un giorno e ben 155 in una settimana) in area medica e a 77 (sei in più) nelle terapie intensive, dove nelle ultime ore risultano nove ingressi e ben 43 nell’ultima settimana. Una situazione che porterà l’Isola ben presto in zona gialla.

