Prossima plenaria della Tenda della Pace e della Nonviolenza: un invito a partecipare

Martedì 11 febbraio 2025 si terrà la prossima plenaria della Tenda della Pace e della Nonviolenza. Per l’occasione, il collettivo intende ampliare la platea di realtà aderenti, invitando associazioni, cittadine e cittadini a partecipare attivamente in vista della prossima Tenda, che si realizzerà in primavera.

La Tenda della Pace e della Nonviolenza, luogo simbolico e collettivo che riunisce gruppi, associazioni, movimenti e comunità di ispirazione laica e religiosa, ha convocato per martedì 11 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00, presso la sede della Piccola Comunità Nuovi Orizzonti di Messina in via Santa Maria Alemanna 5, un’assemblea cittadina. Durante l’incontro verranno presentati il nuovo Manifesto e le linee guida di adesione, oltre a programmare insieme le prossime iniziative.

L’obiettivo è raccogliere nuove adesioni, ampliando questa realtà per sensibilizzare la città di fronte ai crescenti drammi sociali: dall’aumento della povertà all’esplosione di violenze sotto ogni forma, fino alle discriminazioni, ai razzismi e alla disumanità.

Attiva a Messina dal 2008 come presidio di cittadinanza attiva, la Tenda della Pace invita a partecipare sia chi ha già preso parte alle attività passate, sia nuove realtà associative e singoli cittadini che vogliono dare voce alla Pace e credono nella forza della Nonviolenza, intesa sia come obiettivo che come prassi per costruire un mondo più giusto.

