Sanificazione spiagge Santa Margherita, Mangano “risposta Messinaservizi non soddisfacente”

Dopo la segnalazione degli scorsi giorni con un video (qui) girato nella mattinata del 15 Agosto sulla spiaggia di S.Margherita, che ritrae degli operatori spruzzare una sostanza non meglio identificata, non soddisfano le risposte date mediante la stampa dal Presidente di Messinaservizi Lombardo, Alfredo Mangano dunque torna alla carica, stavolta in via formale ed ufficiale, inviando una PEC di richiesta informazioni alla società In House del Comune di Messina.

“Non si possono ritenere soddisfacenti le parole del presidente Lombardo, il quale in risposta al video diffuso ed alle domande avanzate, si è limitato a dire che la sanificazione è stata svolta sulle sole passerelle e docce, nonostante dal video sia evidente che non è così, non rispondendo poi al resto degli interrogativi. Servono chiarezza e risposte vere, qui si parla di tutela ambientale, di spesa pubblica e di mancata informazione alla cittadinanza” queste le motivazioni che hanno spinto Alfredo Mangano – che negli scorsi giorni aveva denunciato con un video una misteriosa ‘sanificazione’ delle spiagge, non preannunciata – ad inviare mediante PEC una richiesta di informazioni alla Messinaservizi S.p.A. , formalizzando dunque le criticità avanzate e chiedendo alla S.p.A. di far luce su 5 punti specifici.

In questo modo, a norma di legge, la Messinaservizi “non potrà più fuggire alle informazioni dovute alla cittadinanza, i punti avanzati sono chiari e diretti” afferma Mangano.

“Spero che finalmente la Messinaservizi, in quanto società finanziata dai Messinesi, faccia chiarezza e dia risposte chiare e complete, non si può sottovalutare né utilizzare mezze parole su un’azione che ha un impatto ambientale, effettuata senza preavviso, con soldi pubblici e con l’utilizzo di sostanze chimiche inalate da molti cittadini presenti in spiaggia in quel momento. Se vi sono delle responsabilità è giusto che chi di dovere se le assuma. Salute dei cittadini, tutela ambientale e trasparenza nella spesa pubblica sono priorità a cui nessun amministratore può venir meno. Attendiamo adesso le risposte della In House comunale entro i termini che la Legge assegna alla S.p.A. per rispondere ai punti avanzati.” conclude l’ex referente di Volt Messina.

Mangano chiede di sapere:

Quale sia la sostanza impiegata per effettuare l’operazione, con relativa scheda del prodotto;

Quale soggetto abbia effettuato l’operazione, con particolare riguardo se lo stesso sia direttamente la Messinaservizi Bene Comune S.p.A o se la stessa abbia provveduto ad assegnare l’intervento a soggetto terzo;

A quanto ammonti il costo dell’operazione di sanificazione effettuata cui in oggetto e relativo capitolo d’imputazione;

Modalità di effettuazione dell’operazione;

Il perché non sia stata data comunicazione alcuna dell’operazione né alla cittadinanza nella sua generalità né ai soggetti presenti nei luoghi in cui avvenivano le operazioni.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it