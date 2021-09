Flash mob a Messina a supporto della resistenza delle donne afghane

Unite a supporto della resistenza delle donne afghane. Anche a Messina, come sta accadendo in diverse città italiane, molte donne sono scese in strada per l’iniziativa Afghan Lives Matter costruendo reti di donne che cercano di collaborare attorno all’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla questione afghana.

Dopo la proposta di costituire una consulta per la solidarietà internazionale da parte di diverse associazioni e partiti, ieri un flash mob organizzato dal Circolo Arci Thomas Sankara con il preciso obiettivo di sostenere le donne del gruppo politico Rawa, le donne rivoluzionarie dell’Afghanistan per le quali è stata promossa anche una raccolta di fondi (per partecipare si può contattare il circolo o la libreria Colapesce, ndr).

Oggi il Rawa è decisamente in prima linea nella resistenza ai talebani e sta sollecitando le sue relazioni all’estero affinché si uniscano in un fronte comune e non disperdano la grande solidarietà delle donne, spesso estremamente frammentata.

Dinanzi alla Prefettura di Messina si sono schierate rappresentanti di associazioni e partiti, da Annamaria Garufi di Lelat, Marcella Magistro di Cgil Donne, Carmen Cordaro e Patrizia Maiorana di Arci Sankara, Palmira Mancuso di Più Europa, Mariella Urzì di MessinAccomuna e tante altre professioniste che a Messina sono sensibili alla questione femminile e ai diritti umani. Coperte di nero, per mostrare anche fisicamente l’effetto che fa sulle donne e sull’ambiente che le circonda (in tanti guardavano incuriositi cosa stesse accadendo sulla passeggiata a mare, ndr) hanno tenuto in mano le richieste della piattaforma nazionale promossa da Cisda, sottoscritta in città da ARCI Messina, ANPI Provinciale MESSINA, ANPI sezione comunale ALDO NATOLI, circolo ARCI PARADISO PER TUTTI, ABAREKA’ NANDREE Odv, ANYMORE onlus, ARTICOLO UNO – Messina, ASSOPACE Palestina – Messina, CAMBIAMO MESSINA DAL BASSO, Coordinamento Donne CGIL – Messina, HUMAN, ITALIA NOSTRA, LELAT, LIBERAZIONE QUEER+ Messina, +EUROPA, Piccola Comunità NUOVI ORIZZONTI, PAP Potere al Popolo – Messina, SAE – Messina, TENDA DELLA PACE, nella quale si chiede al Governo tra l’altro di non fornire alcun riconoscimento al regime dei talebani e di avviare azioni di supporto alle forze laiche e democratiche afghane come RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, http://www.rawa.org/index.php) e Hambastagi (Solidarity Party of Afghanistan, http://hambastagi.org/new/en/).

Tra le richieste più impellenti quella di costituire in Europa un osservatorio speciale per i diritti delle donne e i diritti umani in Afghanistan e di organizzare ponti aerei per l’evacuazione immediata di coloro che sono in pericolo.

Il documento è stato consegnato alla Prefetta Cosima Di Stani.

Tra le donne vestite di nero, una vestita di rosso: simbolo di quella resistenza che c’è e che va sostenuta.

