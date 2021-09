Aggredisce due giovani migranti, denunciato messinese

Una lite in strada degenera e termina con una denuncia. Nel ieri pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Volante, a seguito di segnalazione di lite, sono intervenuti in via Dina e Clarenza.

Sul posto gli agenti, grazie anche alla testimonianza di alcune persone che avevano assistito alla scena, hanno velocemente ricostruito la dinamica dei fatti.

In particolare, due giovani di nazionalità gambiana, a seguito di scontro verbale scaturito da futili motivi, sono stati aggrediti da un trentunenne messinese il quale, armato di un badile, procurava ai malcapitati ferite successivamente giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 7 giorni.

I poliziotti, dopo avere identificato l’aggressore, lo hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Rinvenuto e sequestrato lo strumento utilizzato dall’uomo.

