Si reca in barella all’ Atm per ritirare il pass disabili

La domanda è: “ Cosa bisogna fare per far valere un proprio diritto che è riconosciuto dalla costituzione ?”

E’ questa la situazione in cui un uomo di novant’anni a Messina si è trovato per ottenere il pass disabili, cioè quel pass che ti permette di parcheggiare sulle strisce gialle.

A rendere assurda la situazione è il fatto che nonostante le richieste dei familiari il pass non era possibile cederlo, sulla base della legge che dichiara che “il soggetto interessato deve recarsi negli uffici preposti”.

Anche se, come in questo caso, l’anziano non era in condizioni di poter andare all’ufficio dell’ATM perché impossibilitato a muoversi. Dal momento che nonostante questo la sua presenza era necessaria al fine del rilascio del pass, l’uomo ha deciso di raggiungere gli uffici in barella con l’ambulanza. La vicenda è emblematica su quanto i regolamenti e le leggi siano sempre giusti. Stante quanto accaduto a Messina sembrerebbe di no, soprattutto per coloro che hanno una disabilità che nella maggior parte dei casi li emargina rendendo difficile la partecipazione alla vita sociale.

Concetta Costa

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it