Fondi a centri estivi giovanili, PD “nostro voto dimostra che non abbiamo preconcetti”

“Abbiamo deciso di esprimere voto favorevole alla delibera di ratifica della variazione di bilancio che ha permesso al Comune di Messina di svolgere le attività estive destinate alle fasce più giovani e disagiate della nostra Città.

Tale votazione dimostra, ove ce ne fosse bisogno, che, anche nella presente occasione, non si è avuto un approccio preconcetto e pregiudiziale rispetto all’argomento in discussione, così come è stato ogni volta in cui sono state sottoposte al Consiglio proposte di deliberazione importanti per la citta, che di volta in volta abbiamo valutato, approfondito e conseguentemente votato nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini.

In questa occasione, dopo aver sollevato durante la fase di dibattito in commissione e poi in consiglio vari interrogativi, a cui gli uffici tecnici hanno dato esaustiva risposta, abbiamo deciso di votare favorevolmente, proseguendo, peraltro, quella scelta politica che ci ha finora contraddistinto nella nostra azione politica e che ci ha visti sempre votare a favore quasi tutte le variazioni di bilancio che hanno permesso al Comune di introitare risorse straordinarie stanziate dal Governo nazionale, a guida PD, per far fronte alle esigenze dei cittadini colpiti dall’ondata pandemica o portare avanti progetti per la comunità.

In conclusione, non possiamo non evidenziare la grave e reiterata assenza in aula dell’Amministrazione che, come spesso è accaduto, non ha avuto la sensibilità e il rispetto di essere presente in aula per sostenere un atto amministrativo e politico così importante per la cittadinanza messinese”.

Così si esprime in una nota congiunta il gruppo consiliare del Partito Democratico (Gaetano Gennaro, Alessandro Russo, Antonella Russo, Felice Calabrò) assieme al consigliere Massimo Rizzo.

